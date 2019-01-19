Xiaomi открыла региональное подразделение в Африке

Пекин, , 12:46 — REGNUM Китайская компания Xiaomi объявила о создании Африканского регионального подразделения. Об этом сообщает MyDrivers.

Китайская компания провела реорганизацию ряда региональных подразделений. В частности, были объединены подразделения Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Индонезии.

Для продвижения продукции Xiaomi на рынки африканских стран было создано отдельное подразделение, которое возглавил Ван Линмин.

Также сообщается, что бывший генеральный менеджер по России и странам СНГ Лю Тао был переведён на должность директора по продажам регионального отделения Юго-Восточной Азии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что Европа станет приоритетным направлением для международной экспансии компании. В марте 2018 года Лэй Цзюнь заявлял о планах по расширению деятельности в США, однако этому помешало обострение экономических отношений между США и Китаем.