Глава Минсельхоза РФ: В торговых сетях дорожают некоторые товары

Москва, , 12:03 — REGNUM В Российской Федерации отмечается рост розничных цен на отдельные товары в торговых сетях. Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, сообщает РИА Новости.

По словам Патрушева-младшего, сейчас наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары, в частности, мясо птицы, сахар, яйца и плодоовощную продукцию.

«Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция», — сказал министр во время выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя».

При этом чиновник считает, что в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.

Напомним, что по официальным данным инфляция в 2018 году в России составила 4,3%, при том, что в 2017 году инфляция была на уровне 2,5%, но все по тем же официальным данным.