Компания-партнёр Apple уволила 50 тыс. рабочих

Тайбэй, , 12:08 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn Technology Group, на производственных мощностях которой собираются смартфоны iPhone американской компании Apple, уволила 50 тысяч рабочих на одном из заводов. Об этом сообщает Nikkei.

По данным источника в отрасли, 50 тысяч трудовых контрактов были расторгнуты на заводе Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу. Это предприятие является одним из крупнейших заводов по сборке смартфонов iPhone.

Издание отмечает, что практика сезонных договоров является привычной для этого завода, однако сейчас контракты были расторгнуты раньше, чем обычно. Как правило, сезонные контракты заключаются на период с августа по январь, но договоры, подписанные в августе 2018 года, начали расторгаться уже в октябре.

Подобные ранние сокращения произошли и на заводе другой компании, собирающей смартфоны Apple, Pegatron. По данным источника, близкого к компании, сокращения были вызваны снижением производства смартфонов iPhone.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщили, что Foxconn запустила только 45 производственных линий из 60, подготовленных для Apple. Американская компания отказалась от использования всех подготовленных линий из-за пересмотра планов по наращиванию производства смартфонов iPhone XR.