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Bloomberg: Белый дом готовит новый удар по Huawei и ZTE

Экономика

Власти США хотят убрать китайцев с американского телекоммуникационного рынка

Вашингтон, 19 января 2019, 08:30 — REGNUM  Власти США готовят очередную порцию санкций против китайского бизнеса. Об этом накануне, 18 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Белом доме готовят указ, который должен значительно осложнить работу китайских государственных телекоммуникационных компаний на территории США.

Данные ограничения администрация Дональда Трампа готовит в интересах национальной безопасности США. При этом в проекте указа нет упоминания конкретных китайских компаний и нет прямого запрета на их деятельность на территории США, но зато министерство торговли наделяется дополнительными широкими полномочиями для оценки продуктов иностранных телекоммуникационных компаний (прежде всего китайских) и контроля за их деятельностью

Если этот указ будет подписан, что высоковероятно, то под удар прежде всего попадут такие китайские компании как Huawei и ZTE. Напомним, что именно Huawei готовится сделать рывок и занять лидирующее положение на рынке мобильной связи, развернув сети стандарта 5G. Однако власти США считают, что китайские компании используются властями КНР в том числе для сбора разведывательной информации. Эксперты сходятся во мнении, что власти США вознамерились полностью убрать китайские телекоммуникационные компании с американского рынка.

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Торговая война между Китаем и США
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