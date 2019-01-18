Медведев подписал постановление о субсидиях на покупку сельхозтехники

Краснодар, , 20:12 — REGNUM Постановление, которое «усовершенствует правила предоставления» субсидий производителям сельскохозяйственной техники на 2019 год, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он сам сообщил на совещании, посвященном развитию этой отрасли, которое состоялось в Краснодаре 18 января, сообщила пресс-служба правительства. Он добавил, что «неплохих» результатов в развитии сельхозмашиностроения удалось добиться в том числе и благодаря поддержке со стороны государства.

«Речь идёт в первую очередь о субсидиях, которые мы предоставляем производителям уже седьмой год. В прошлом году в федеральном бюджете на эти цели было выделено 10 млрд рублей. На этот год предусмотрено 8 млрд рублей. Производители продают свою технику аграриям по более низкой цене, со скидкой. Недополученные расходы компенсируются за счёт бюджетных денег. В 2018 году по такому принципу было реализовано свыше 17,5 тыс. единиц сельхозтехники. Я только что подписал постановление, которое усовершенствует правила предоставления таких субсидий на этот год. Лимит объёма субсидий корректируется в зависимости от численности персонала. Мы будем также субсидировать теперь сельхозтехнику для производства и послеуборочной обработки льна».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев 18 января прибыл в Краснодар с рабочей поездкой. Он побывал на заводе ООО «Клаас» и встретился с учащимися местного колледжа, которые проходят обучение при предприятии.

Концерн CLAAS был первым крупным иностранным производителем сельхозтехники, организовавшим собственное производство на территории РФ. В 2003 году в Краснодаре было запущено сборочное производство. За 15 лет работы завода в Краснодаре выпущено 11 тысяч единиц технической продукции, в том числе шесть тысяч — это зерноуборочные комбайны и тракторы.

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