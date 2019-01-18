В Латвии увеличение доходов сопровождается ростом порога бедности

Рига, , 18:31 — REGNUM Около 23% жителей Латвии были подвержены риску бедности в 2017 году, что на 1,2% больше, чем в 2016 году, сообщает латвийский портал grani.lv со ссылкой на данные центрального статистического управления.

Из сообщения следует, что стать бедным больше всего угрожает жителям Латгалии — 39,2%, в столичной Риге же 13,5% жителей, подверженный данному риску, в окрестностях Риги — 18,6%.

Больше всего риску бедности подвержены люди в возрасте старше 65 лет — пенсионеры — в 2017 году таких было 74%, в то время как в 2016 — 72,8%. Второе место занимаются неполные семьи с одним взрослым — около 33%, затем одинокие люди в возрасте до 64 лет (31%), и на последнем месте — многодетные семьи — около 20,5%.

В сравнении с 2016 годом увеличились доходы домохозяйств. Так, в 2017 году семья с двумя взрослыми и детьми в 2017 в месяц получала 770 евро, в то время как в 2016 году — 694 евро. Доход домохозяйства, состоящего из одного лица, в 2017 году составил 367 евро.

О существующей тенденции расслоения латвийского общества и роста количества людей, подверженных риску нищенского существования, заявила экономист Евгения Зайцева в эфире программы «Прямая речь» на радио Baltkom.

«Ситуация такая, что этот процент постоянно растет, из года в год. Вот это уже показатель. 23% — это лишь констатация факта, и мы думаем, что будем делать, чтобы этот показатель уменьшить. Но если у нас было в свое время 20,21 процент, 21 с копейками, а сейчас — 23 процента, то это тенденция. Когда ЦСУ начали считать индекс бедности, коэффициент Джини, когда растет расслоение общества, об этом перестали вовсе упоминать, так как там зашкаливают все позиции, и об этом просто не говорят», — отметила Зайцева.

По мнению омбудсмена Юриса Янсонса, латвийские политики занимаются только «подгонкой» статистических показателей к нормативным требованиям Европы, а о проблемах большинства населения Латвии не хотят ничего слушать.