Hyundai освоит производство автодвигателей в России

Москва, , 15:17 — REGNUM Компания Hyundai планирует реализовать инвестиционный проект по локализации производства комплектующих легковых автомобилей в России. Речь, в частности, идёт о производстве двигателя, автоматической коробки передач и элементов системы управления, заявил 18 января министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд рублей, но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 млрд рублей», — сказал министр.

По его словам, планируемый объём отчислений в виде налогов после реализации проекта составит более 244 млрд рублей, а сам проект соответствует задачам стратегии развития автомобильной промышленности России. Из заявления также следует, что Hyundai будет проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в РФ.

Предполагается, что в рамках инвестпроекта будет освоено локализованное производство автомобилей Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta и машинокомплектов.

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