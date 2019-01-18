Новый виток неизбежен: о росте цен на бензин

Москва, , 14:17 — REGNUM Многие эксперты прогнозировали скачок цен на бензин в России после Нового года, так и случилось. Причем в качестве главной причины называли плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года, которые выросли в 1,5 раза: до 12,3 тыс. руб. за одну тонну бензина и 8,5 тыс. рублей за одну тонну солярки. Кроме того, повышение розничной стоимости бензина и дизельного топлива было спровоцировано ростом НДС, который с 1 января увеличился с 18 до 20%, и желанием крупных производителей компенсировать выпадающие доходы из-за повышения НДС после договоренности с правительством РФ о «заморозке» цен на автомобильное топливо на уровне июня с 1 октября 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

«В этой связи власти поспешили успокоить общественное мнение сообщением о том, что повышение топливных цен протекает строго по плану и под их неусыпным контролем. Нефтяники крайне дисциплинированно выполняют соглашение с правительством, действующее, кстати, только до 31 марта, о поэтапном повышении цен в пределах разрешенного диапазона: 1,7% (ни десятой процента выше, но и не ниже) в январе, то есть уже с перевыполнением плана по срокам, с последующим ограничением роста до уровня прогнозной инфляции в 0,33% в месяц», — пояснил эксперт.

Другим фактором роста стоимости горючего является повышение мировых цен на сырую нефть, стимулирующее нефтепроизводителей увеличивать поставки сырья за границу за счет снижения доли внутренних отгрузок сырья. Кроме этого, новый виток роста цен на топливо может вызвать желание «аутсайдеров» также повысить цены вслед за крупными игроками, которое будет промотивировано повышением спроса на горючее в весенне-летний период, а также ростом инфляции в I квартале на уровне около 5%, как ожидает ЦБ РФ. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, подорожание горючего вызвало серьезную обеспокоенность у регулятора. Это может спровоцировать рост инфляции, повысив ее на 0,2−0,4%.

«Кроме того, повышение топливных цен мгновенно отразилось на инфляционных ожиданиях граждан, которые составляют 8,6% до конца года. По данным опроса, жители России не очень довольны работой правительства РФ. Показательно, что основными претензиями к работе правительства респонденты назвали в первую очередь неспособность справиться с ростом цен и падением доходов, а также неготовность в должной мере обеспечить социальную защиту граждан», — высказал свое мнение Попов.

Как сообщает ИА REGNUM, сразу по завершении новогодних каникул в СМИ появилась информация о том, что цены моторного топлива на московских заправках продемонстрировали резкое увеличение по сравнению с 24 декабря 2018 года. Так, по данным Московской топливной ассоциации, стоимость бензина марки Аи-92 повысилась в среднем на 19 копеек — до 42,31 рубля, Аи-95 — на 20 копеек до 45,99 рубля, а цена дизтоплива составила 46,84 рублей, подорожав сразу на 50 копеек.

Читайте также: Литр бензин в России за две недели подорожал на 21 копейку