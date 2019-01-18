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На Украине создадут компанию-оператора газовой «трубы»

Экономика

Инвесторы из США и ЕС смогут получить в капитале предприятия до 49% акций

Киев, 18 января 2019, 12:38 — REGNUM  Украинские власти приняли решение создать компанию-оператора газотранспортной системы (ГТС), который будет уполномочен подписать контракт на транзит российского газа в ЕС, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. От этом сообщает украинский «Пятый канал».

Согласно ранее принятому закону, инвесторы из США и ЕС смогут получить в капитале предприятия до 49% акций. Оператор получит право на операции по управлению или концессиям украинских газопроводов и подземных хранилищ.

«Стороной нового транзитного контракта должен стать новый независимый оператор газа, который сейчас создается группой «Нафтогаз», — подчеркнул Коболев.

Также глава «Нафтогаза» подчеркнул, что новое предприятие может начать деятельность с начала 2020 года. Следует отметить, что действующий контракт на транзит газа истекает в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что российский Газпром затягивает подписание нового транзитного договора с Украиной до окончания парламентских выборов.

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