«Нафтогаз» допускает, что в январе 2020 года «Газпром» опять перекроет газ

Киев, , 11:57 — REGNUM Российский «Газпром» затягивает подписание нового транзитного договора с Украиной до окончания парламентских выборов. Об этом 18 января на пресс-конференции в Киеве заявил глава правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

«Газпром» сорвал трехсторонние технические переговоры. Мое впечатление — они тянут время. Они тянут время до завершения политического процесса. Хватит ли времени заключить такие соглашения после парламентских выборов? Если подготовительные процессы будут идти на протяжении года, думаю, что его будет достаточно», — сказал Коболев.

При этом он не исключает, что Украина и Россия войдут в 2020 год без газового контракта. Коболев также допускает, что в 2020 году «Газпром» перекроет транзит газа по украинской газотранспортной системе.

«Есть ли вероятность того, что «Газпром» откажется и попробует войти в период 2020 года без контрактов? Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? Может, это уже было на практике, это делалось дважды. Это был 2006 и 2009 год. Оба раза в январе, создавая безумное давление как на Европу, так и на Украину», — напомнил Коболев.

Он сообщил, что главная цель «Нафтогаза» — сохранить транзит российского газа по украинской ГТС после 2020 года.

«Конечно, как сторона переговоров мы не будем полностью раскрывать свою позицию, что для нас является приемлемым, возможными границами. Главная задача Украины на этих переговорах — сохранение транзита, это первое… Мы хотим контракт, который будет подписан не только по европейскому праву. Хочу напомнить, что одним из факторов успеха в Стокгольмском арбитраже стал тот факт, что именно команда «Нафтогаза» настояла в 2009 году, что контракт должен быть по стокгольмскому или шведскому праву и место рассмотрения споров — Стокгольм, а не Москва, как тогда предлагал «Газпром»… Мы хотим, чтобы контракт отвечал всем нормам европейского права», — пояснил Коболев.

По его словам, «Нафтогаз» хочет, чтобы «Газпром» гарантированно оплачивал заявленные объемы транзита газа, в случае нарушения транзитного договора.

«Если два этих условия будут выполнены, мы, во-первых, будем иметь объемы. Во-вторых, мы получим гарантии, что эти объемы будут нам или предоставляться, или Украина будет гарантированно получать деньги, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства. Мы избежим той ситуации, которая была до 2018 года, когда «Газпром» не качал заявленные объемы газа и не платил за это», — подчеркнул Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко призвал Запад ввести санкции, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2» в ответ на агрессию России возле Керченского пролива.

Напомним, 21 января в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и Евросоюза. Сторонам не удалось согласовать новый газовый договор между Киевом и Москвой.