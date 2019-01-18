Индийские стартапы требуют отменить налог на инвестиции бизнес-ангелов

Нью-Дели, , 11:43 — REGNUM Индийский исследовательский центр iSPIRT, который объединяет более 60 крупнейших стартапов по всей стране, обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с требованием отменить налог на инвестиции бизнес-ангелов. Бизнес-ангелами называют инвесторов, которые вкладывают средства в перспективные проекты на начальной стадии их развития. По словам экспертов iSPIRT, налог на инвестиции бизнес-ангелов подрывает возможности для развития стартапов в Индии и угрожает уничтожить движение «Start Up India».

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», департамент промышленной политики и содействия развитию Индии пообещал рассмотреть вопрос об облегчении процедуры освобождения стартапов от налога на инвестиции бизнес-ангелов. Однако, остается неясной дата публикации окончательного решения.

В своем обращении представители ведущих индийских стартапов также выражают возмущение «недальновидным и дорогостоящим произволом» налоговой службы Индии. Если отмена налога на данный момент невозможна, эксперты iSPIRT требуют его видоизменить для облегчения налогового бремени для высокотехнологичных проектов.