«Справедливое решение»: власти Чечни о списании долгов за газ

Грозный, , 09:10 — REGNUM Решение суда о списании жителям Чечни свыше 9 млрд рублей долгов за газ является справедливым, заявил18 января пресс-секретарь главы региона Альви Каримов.

«Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях», — цитирует РИА Новости Каримова.

Он отметил, что при принятии решения судом учитывались все обстоятельства, при которых данная задолженность образовалась.

Напомним, ранее Заводской районный суд Грозного обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей. По данным прокуратуры, задолженность стала «безнадежной к взысканию» в результате истечения сроков исковой давности.

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