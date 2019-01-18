В Чечне списана безнадежная к взысканию задолженность за газ

Грозный, , 03:17 — REGNUM Безнадежная к взысканию задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей будет списана по решению заводского районного суда Грозного, сообщили в пресс-службе прокуратуры Чечни.

Решение принято на заседании Заводского районного суда Грозного, который рассмотрел исковое заявление прокуратуры к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».

Согласно иску, прокуратура потребовала от газовиков устранить нарушение требований действующего законодательства.

«Газпром межрегионгаз Грозный», как показала прокурорская проверка, не оформил соответствующие документы о списании долгов населения, которые «в силу истечения сроков исковой давности» стали безнадежными к взысканию. Суд в итоге признал правоту прокуратуры.

«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая девяти миллиардов рублей, в установленном порядке не была списана», — сообщили в прокуратуре.

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