Названа дата запуска железнодорожной части Крымского моста

Симферополь, , 20:29 — REGNUM Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет открыто в декабре 2019 года, продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019 года. Такие данные были озвучены сегодня, 17 января, на заседании комитета государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

К запуску железнодорожной части Крымского моста будут открыты 10 пассажирских железнодорожных маршрутов. речь идет о следующих маршрутах:

Москва — Симферополь

Москва — Севастополь

Москва — Евпатория

Москва — Феодосия

Санкт-Петербург — Севастополь

Санкт-Петербург — Евпатория

Мурманск — Симферополь

Екатеринбург — Симферополь

Брянск — Симферополь

Кисловодск — Симферополь

По прогнозам, пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год, а к 2025 году — 4,1 млн пассажиров в год. В АТОР считают, что запуск железнодорожного сообщения позволит нарастить туристический поток в Крым из центральных районов России.