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Названа дата запуска железнодорожной части Крымского моста

Экономика

Билеты на пассажирские поезда в Крым начнут продаваться с 9 декабря 2019 года

Симферополь, 17 января 2019, 20:29 — REGNUM  Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет открыто в декабре 2019 года, продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019 года. Такие данные были озвучены сегодня, 17 января, на заседании комитета государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

К запуску железнодорожной части Крымского моста будут открыты 10 пассажирских железнодорожных маршрутов. речь идет о следующих маршрутах:

  • Москва — Симферополь
  • Москва — Севастополь
  • Москва — Евпатория
  • Москва — Феодосия
  • Санкт-Петербург — Севастополь
  • Санкт-Петербург — Евпатория
  • Мурманск — Симферополь
  • Екатеринбург — Симферополь
  • Брянск — Симферополь
  • Кисловодск — Симферополь

По прогнозам, пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год, а к 2025 году — 4,1 млн пассажиров в год. В АТОР считают, что запуск железнодорожного сообщения позволит нарастить туристический поток в Крым из центральных районов России.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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