Экономический кризис в Китае мешает РФ развивать Дальний Восток?

Москва, , 18:19 — REGNUM Для РФ снижение темпов роста китайской экономики крайне неблагоприятно, полагает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз об экономическом ослаблении Китая в 2019 году.

«Китай рассматривается нами как некая альтернатива Западу, — заметил он. — Диверсификация наших внешнеэкономических связей и переориентация на КНР и страны Юга повышает нашу переговорную силу в отношениях с западными странами. Китай превратился в крупнейшего покупателя сырья, и в том числе энергетического, и от динамики роста китайской промышленности в значительной степени зависят цены на энергетическое сырьё, на руды и на уголь. Это предметы экспорта РФ».

Кроме того, как отметил Дзарасов, для РФ Китай — это партнёр в развитии Дальнего Востока.

«В последние годы Китай сделал определённые инвестиции в предприятия на Дальнем Востоке, — сказал эксперт. — Постарались подняться несколько выше в цепочках создания добавленной стоимости, перейдя от поставок сырья к производству полуфабрикатов. И эффективность этих проектов может оказаться подорвана, если перспективы роста китайской экономики снижаются. Так что кризис в КНР для нас со всех точек зрения неблагоприятен».

Напомним, что по мнению 85 экономистов, опрошенных журналистами агентства Reuters, рост ВВП Китая в 2019 г. замедлится до 6,3%. Это будет минимальным показателем за 29 лет. Кроме того, эксперты подчеркивают, что шаги КНР, направленные на повышение экономического роста, не дали позитивных эффектов, и есть риск, что Пекин не сможет перезапустить внутренние инвестиции.

Также сообщается, что в 2019 году КНР может снизить целевые показатели роста с 6,5% до 6%.

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