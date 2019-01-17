Господдержка тверских аграриев в 2018 году достигла 2 млрд рублей — Руденя

Тверь, , 17:34 — REGNUM Более 1,9 млрд рублей было направлено на государственную поддержку агропромышленного комплекса в Тверской области в 2018 году, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе правительства региона. Деньги из регионального бюджета были направлены на развитие производств, фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов.

«В Тверской области нужно наращивать поддержку села, а также развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», — считает губернатор Игорь Руденя.

В общей сложности в 2018 году господдержку получили 256 предприятий агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств, 53 гражданина, которые ведут личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2017 годом в 2018-м объём грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных ферм вырос на 13 млн рублей и составил 78 млн рублей.

Также поддержка была выделена для 82 молодых специалистов, пришедших на работу на предприятия АПК, в крестьянские и фермерские хозяйства, и 17 семьям, в том числе молодым, проживающим и работающим на селе, на строительство и приобретение жилья.

Всего в Тверской области предоставляется 27 государственных услуг физическим и юридическим лицам по различным направлениям в рамках государственной поддержки АПК. В их числе — несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, элитного семеноводства, племенного животноводства, производства молока. Кроме того, это снижение нагрузки при привлечении кредитов и при страховании в сферах животноводства и растениеводства, субсидии на приобретение машиностроительной продукции и специализированного оборудования, помощь в строительстве и приобретении жилья, поддержка малых форм хозяйствования и другие.

В 2018 году в Верхневолжье увеличено финансирование по отраслям животноводства, производства молока, зерна. Также расширены меры поддержки льноводов. Введено новое направление — возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно. На эти цели выделено более 18,3 млн рублей. Производителям льна также была оказана господдержка на проведение агротехнологических работ в размере более 11 904,76 рубля на 1 га посевной площади и за приобретение элитных семян в размере 1708 рублей за 1 га посевной площади.

Объем инвестиций в сельское хозяйство в минувшем году вырос до семи миллиардов рублей, тогда как в 2017 году эта цифра составляла только 5,3 млрд. В 2019 году ведущие животноводческие хозяйства региона «Дмитрова гора» и «Коралл» планируют открыть новые комплексы в Ржевском и Бежецком районах. Заявлена реализация еще 30 инвестиционных проектов в отрасли общим объёмом инвестиций 30 млрд рублей и созданием более 2 тыс. рабочих мест.