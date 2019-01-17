В парламенте Киргизии предлагают отложить внедрение ОСАГО до 2021 года

Бишкек, , 16:04 — REGNUM Начало действия закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев» необходимо перенести с 7 февраля 2019 года на 2021 год. Об этом заявил депутат Торобай Зулпукаров, выступая на заседании парламента Киргизии.

По словам народного избранника, госорганы за три года так и не смогли разработать четкие механизмы по реализации закона об ОСАГО, а потому республика не готова к началу работы этой законодательной инициативы.

Спикер республиканского парламента Дастан Джумабеков также выразил мнение, что поскольку закон об ОСАГО все еще остается «сырым», его вступление в силу в ранее означенный срок может вызвать большой резонанс в обществе.

«Если по каким-то причинам не успевают или нет условий, мы продлевали на 2019 год, пусть правительство внесет в парламент предложение отсрочить вступление в силу закона об ОСАГО», — подчеркнул он.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков, присутствующий на заседании парламента, признал, что закон об ОСАГО содержит недочеты. При этом высокопоставленный чиновник пообещал депутатам, что правительство устранит их уже в ближайшем будущем.

ИА REGNUM напоминает, что изначально закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» в Киргизии должен был вступить в силу 7 февраля 2016 года.

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Но власти республики были вынуждены задуматься о переносе сроков внедрения ОСАГО на январь 2018 года или на февраль 2019 года — из-за рисков социального взрыва. В итоге парламент Киргизии решил отложить введение обязательного автострахования с 7 февраля 2019 года.