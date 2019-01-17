В Латвии предприятия исчезают в два раза быстрее, чем появляются

Рига, , 15:22 — REGNUM За прошедший 2018 год в Латвии было зарегистрировано 10 660 предприятий, в то же время количество ликвидированных фирм составило 20 745. Об этом сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на исследование аналитической компании Lursoft.

Из предоставленных данных следует, что чаще всего предприятия ликвидировали в крупных городах. Так, в столице Латвии в 2018 году было ликвидировано около 14 тысяч предприятий, в то время как количество новых зарегистрированных фирм составило только около 5 тысячи.

По сравнению с 2017 годом число новых зарегистрированных предприятий в 2018 году увеличилось в 64 самоуправлениях. В 59 самоуправлениях сократилось число ликвидированных предприятий, в 25 самоуправлениях число новых зарегистрированных предприятий превысило число ликвидированных.

В большинстве случаев количество новых предприятий в 2018 году было больше, чем в 2017 году. Однако ситуация, когда количество ликвидированных предприятий превышает количество зарегистрированных новых предприятий, наблюдалась во всех крупнейших городах Латвии весь прошлый 2018 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году иностранные инвесторы оценили привлекательность общей инвестиционной среды в Латвии как посредственную — на 2,5 пункта из 5 возможных.