Не нефтью единой: в чём секрет роста торгового баланса России

Москва, , 15:03 — REGNUM Экспорт из России растет, стабилен и, несмотря на санкции Запада, сохранит позитивную динамику в ближайший год. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

По структуре лидером продаж является минеральная продукция (нефть и нефтепродукты занимают порядка 95%), металлы и изделия из них, продукция химпрома. По направлениям, как всегда, в лидерах Китай, куда уходит порядка 13% товаров, Нидерланды (около 10%), Германия, Турция, Белоруссия, Южная Корея, Италия. За последние пять лет динамика не меняется, порядка 55% экспорта занимает минеральная продукция, а по лидерам продаж, по направлениям, между собой конкурируют Нидерланды и Китай.

«Экспорт из России за октябрь, 2013 — октябрь, 2018 составил $1981.8 млрд. Уверенно восходящая динамика наблюдается с января 2016 года, когда экспорт вырос с 17,6 млрд. долларов до нынешних 41,5 млрд (данные за октябрь 2018 года). В чем секрет? В том, что с 2016 года стоимость барреля нефти начала дорожать (с $29 за баррель Brent в январе 2016, к $86 2018 года)», — привел цифры Удилов.

Если говорить о направлениях кроме минеральной продукции, то еще по итогам 2017 года было отмечено, что хорошую динамику по росту объемов экспорта показал автопром, благодаря новым рынкам сбыта в виде Ирана и Кубы. Сельхозмашиностроение, химическая и лесная промышленности.

То есть были найдены точки роста при государственной поддержке секторов экономики. Можно было бы сказать, что «не нефтью единой» держатся темпы роста экспорта. Но, нет. Лидер, все же, именно нефть и нефтепродукты. Потому активное участие России во всех переговорах по объемам добычи в мире продолжится.

«Уровень заинтересованности страны в стабильности притока средств по продаже этих товаров сохраняется на высоком уровне. Если говорить о месте России в мире по объему экспорта, то страна входит в Топ-15. Стабильность темпов роста экономики, безусловно, сказывается на ее рейтинге в мире. Так, из-за испорченных торговых отношений США и Китая темпы роста мировой экономки замедлятся, что сделает более слабыми конкурентов и позволит России подняться по мировому рейтингу сильных экономик», — высказал сове мнение Удилов.

Как сообщает ИА REGNUM, французское издание Les Echos сообщила, что по итогам 2018 года уровень положительного сальдо торгового баланса РФ, скорее всего, превзойдет пока рекордный показатель 2011 года, когда сальдо составило 198 млрд долларов. По данным за 11 месяцев 2018 года, положительное сальдо достигло уровня в 191,4 млрд долларов.

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