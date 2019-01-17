Таджикистан закрыл бюджет на 2018 год без внешних грантов

Душанбе, , 14:56 — REGNUM Общий объем государственного бюджета Таджикистана на 2018 год составил 23,3 млрд сомони ($2,48 млрд), что на 0,3% больше уточненного плана, сообщает 17 января агентство Asia-Plus со ссылкой на предварительные данные министерства финансов.

Около 65% доходов бюджета составили налоговые поступления. В 2018 году был увеличен сбор подоходного налога, налога на прибыль, акциза и налога на добавленную стоимость. В результате Таджикистану не потребовались гранты на поддержку государственного бюджета.

Напомним, в январе 2019 года Всемирный банк опубликовал доклад об экономике Таджикистана. В отчете отмечается, что дефицит поступлений в бюджет был компенсирован за счет штрафов и пеней, которые взыскивались в ходе проверок бизнеса.

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