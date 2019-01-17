Импорт стал дороже, а экспорт дешевле: о рекордном торговом балансе России

Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Высокий уровень положительного сальдо торгового баланса России — естественное явление, если учесть установку государства и бизнеса на увеличение объемов выпуска продукции в экспортных отраслях, а также ситуацию с валютными курсами, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 17 января, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя сообщения о возможном достижении рекордного уровня положительного сальдо по итогам 2018 года.

Как сообщалось ранее, французское издание Les Echos сообщила, что по итогам 2018 года уровень положительного сальдо торгового баланса РФ, скорее всего, превзойдет пока рекордный показатель 2011 года, когда сальдо составило 198 млрд долларов. По данным за 11 месяцев 2018 года, положительное сальдо достигло уровня в 191,4 млрд долларов.

Эти данные нельзя назвать очень уж неожиданными. В последние годы государство и крупный бизнес предпринимают усилия для наращивания объемов выпуска продукции в экспортных отраслях. Развиваются и те отрасли, которые прежде не были на первом плане, в том числе и сельское хозяйство, часть продукции которого тоже ориентирована на экспорт. Есть некоторые успехи в технологическом экспорте, в том числе в сфере ВПК.

Одновременно с этим рост сальдо торгового баланса может объясняться и сокращением объемов импорта. И это тоже логично, ведь удорожание доллара приводит к тому, что импорт для нас становится дороже, а наш экспорт для наших партнеров становится дешевле. Все это — естественные процессы.

Является ли высокий уровень положительного сальдо торгового баланса только и исключительно плюсом для экономики? Во всяком случае, лучше так, чем наоборот. Если у страны есть положительное сальдо, это означает, что у нее есть свободные средства, а долгов или нет совсем, или их уровень невысок, — отметил Александр Скоробогатов.