В Таджикистане планируют взимать налоги за звонки в WhatsApp

Астана, , 14:06 — REGNUM Налоговый комитет Таджикистана планирует взимать налоги с операторов сотовой связи за звонки через мессенджеры WhatsApp, Viber и другие, сообщает 17 января издание Asia-Plus со ссылкой на председателя ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана Гафура Иркаева.

По его словам, налоговый комитет потребовал от операторов мобильной связи посчитать время разговора абонентов через различные мессенджеры. Иркаев добавил, что в настоящее время операторы готовят ответ с предложениями и разъяснениями.

Напомним, в 2018 году глава налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода направил письмо президенту республики Эмомали Рахмону с предложением взимать налоги с интернет-сервисов Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и других.

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