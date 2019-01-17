Четверг, 17 Января 2019 года
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В России создают электронные карты внутренних водных путей

Экономика

Работы будут завершены до ноября 2019 года

Москва, 17 января 2019, 13:37 — REGNUM  Специалисты группы компаний «Кронштадт» обновят базы данных навигационной информации для создания электронных карт внутренних водных путей России. Об этом 17 января сообщает издание «Судостроение.инфо».

Русловые изыскания, топографо-геодезические и другие работы будут завершены до ноября 2019 года. Одновременно будут обновлены базы данных навигационной информации и электронных навигационных карт.

Всего в 2019 году предстоит создать 3192 км электронных навигационных карт России и обновить 5967 км уже существующих карт внутренних водных путей.

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