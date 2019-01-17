Минсельхоз РФ отчитался о стабильных ценах на продовольственном рынке

Москва, , 12:53 — REGNUM В России с начала текущего года ценовая ситуация на основные продовольственные товары остается стабильной. Об этом сообщает 17 января пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

По данным мониторинга, проводимого ведомством, с начала года не увеличились цены на зерно пшеницы 3 и 5 классов и на фуражный ячмень. Пшеница 4 класса в среднем подорожала на 2% (до 9 956 рублей за тонну).

В Минсельхозе сообщили, что за две недели января в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах стоимость зерновых выросла незначительно, в Южном и Дальневосточном округах цены были стабильны. Кроме того, снижение цен на зерно выявлено в Центральном и Сибирском округах России.

В ведомстве подчеркнули, что динамика производства скота и птицы в 2018 году повлияла на некоторое снижение стоимости мяса. Кроме того, эксперты отметили снижение средневзвешенной цены производителей на сырое молоко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что специалисты Минсельхоза РФ сохранили прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году на уровне 42 млн тонн.

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