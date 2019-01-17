MasterCard запретит автоматическое списание денег после пробной подписки

Нью-Йорк, США, , 11:00 — REGNUM Международная платежная система MasterCard запретит автоматически списывать деньги после окончания пробных подписок. Продавцы должны будут получать согласие клиентов и присылать инструкции, как отменить пробную версию, говорится на официальном сайте компании.

В MasterCard пояснили, что решили изменить правила работы из-за частых жалоб клиентов на автоматические списания. Представители компании отметили, что «бесплатный пробный период» нередко доставляет неудобства клиентам, если те вовремя не отменяют подписку.

Чтобы избежать этого, отныне продавцы должны получать явное согласие на списание средств перед окончанием пробного периода. Также они обязаны отправлять владельцу карты SMS или электронное письмо с суммой и датой платежа, наименованием продавца и инструкцией о том, как отменить подписку. Инструкция будет приходить клиенту и после каждого последующего платежа на случай, если он захочет отменить услугу.

Как именно MasterCard будет контролировать пробные подписки и коснутся ли новые правила всех стран, где работает платежная система — не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что MasterCard проведет ребрендинг и уберет название платежной системы с официальной эмблемы. На ней останутся только пересекающиеся окружности красного и жёлтого цвета.

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