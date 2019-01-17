Российская компания внедрит в Казахстане сборку тяжелых вертолетов

Астана, , 09:26 — REGNUM АО «Вертолеты России», казахстанский Авиаремонтный завод № 405 и корпорация «Казахстан инжиниринг» подписали контракт на организацию в республике крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171, сообщает 17 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В министерстве отметили, что в Казахстане впервые внедряется технология сборки тяжелых вертолетов. Кроме того, производство организовано без привлечения бюджетных средств.

Напомним, 24 мая на выставке KADEX-2018 в Астане министр обороны Казахстана, генерал-полковник Сакен Жасузаков заявил, что с Россией подписан контракт на поставку боевых вертолетов Ми-35.

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