В 2018 году российские рыбаки добыли свыше 5 млн тонн водных биоресурсов

Москва, , 08:26 — REGNUM Объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями в 2018 году составил 5,03 млн тонн, что на 5,1% превышает показатель 2017 года и является рекордным за последние 26 лет, сообщила пресс-служба Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

Итого всероссийского улова подвели участники совещания с участием заместителя министра сельского хозяйства — руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. В ходе видеоконференции было отмечено, что наибольший вклад в объём добычи биоресурсов традиционно внёс Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. На него пришлось 3,5 млн продукции, что на 11% превышает показатель 2017 года.

На Северный бассейн пришлось 577 тыс. тонн (+1%), Западный — 80,4 тыс. тонн (+5,2%), Азово-Черноморский — 75 тыс. тонн (спад 26%), Волжско-Каспийский — 69 тыс. тонн (спад 6%). Отмечается, что в настоящее время российских водах работает 476 рыбопромысловых судов, за пределами исключительной экономической зоны России — 79 судов.

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