БелАЗ испытывает новый беспилотный самосвал

Минск, , 07:26 — REGNUM Специалисты белорусского завода БелАЗ приступили к испытаниям нового карьерного самосвала, который может проводить самостоятельную работу без участия водителя. Об этом 18 января сообщает портал Car. Ru.

Испытания беспилотного большегруза проводились на специальном полигоне предприятия в городе Жодино. В ходе работ автомобиль подъезжал к огромному экскаватору, который высыпал ему в кузов около 20 тонн груза. Затем грузовик направлялся к месту разгрузки. При этом обеими машинами никто не управлял.

Отмечается, что беспилотный проект, предназначенный для добычи подземных ископаемых без участия человека, разработан специалистами предприятия еще пять лет назад. Предполагается, что применение роботов позволит использовать месторождения, в которых отсутствуют условия для нахождения там человека, и повысить производительность труда в 4−5 раз.

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