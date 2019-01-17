Четверг, 17 Января 2019 года
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Минтранс готов добавить субсидий на полеты на Дальний Восток

Экономика

Дополнительное финансирование поможет перевести еще 785 тысяч пассажиров

Москва, 17 января 2019, 03:57 — REGNUM  Министерство транспорта РФ подготовило предложение о выделении еще 5,2 млрд рублей на субсидирование полетов на Дальний Восток и обратно, сообщил представитель Минтранса РФ в интервью РБК.

По мнению ведомства, такая субсидия поможет перевезти в 2019 году еще около 785 тысяч пассажиров. Представитель Минтранса добавил, что решение было принято в связи с указаниями президента России о дополнительном финансировании авиаперевозок.

Ранее, 16 января, компания «Аэрофлот» заявила, что выделенные субсидии на авиаперевозки на Дальний Восток закончились. В связи с этим авиакомпания приостановила бронирование билетов по льготному тарифу. Также «Аэрофлот» попросил Росавиацию и министерство транспорта РФ о предоставлении дополнительных субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января «Аэрофлот» и его дочерние компании «Россия» и «Аврора» начали продажу билетов на авиаперелеты в областные центры Дальнего Востока и в Калининград по льготному тарифу. Несмотря на обещания представителей авиакомпании, на Камчатке до 16 января сохранялись длинные очереди за льготными билетами.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке сохраняются очереди за льготными билетами

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Авиаперевозки
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