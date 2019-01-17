Глава Рослесхоза предложил оградить лес от Китая

Москва, , 02:25 — REGNUM Ввести запрет на скупку российского леса китайским бизнесом предложил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, выступая в Совете Федерации.

Он предложил установить единый порядок деятельности пунктов приема и отгрузки древесины в лесном кодексе. Сейчас такого единства нет, поэтому в одних регионах принимаются меры против использования различных вариантов легализации древесины неизвестного происхождения, в других — нет.

«Этот порядок должен быть единым, очень жестким, чтобы китайские предприниматели не могли скупать лесопродукцию у людей», — сказал Валентик.

По словам чиновника, фиксируются «незаконные рубки», которые проводят «черные лесорубы». Еще более опасным является теневой оборот древесины с использованием фиктивных документов или документов, выданных гражданам «для получения древесины для собственных нужд».

«Но эта древесина фактически скупается предпринимателями, и они демпингуют, нанося значительный экономический и экологический ущерб Российской Федерации», — сказал Валентик.

Напомним, 16 января Совет Федерации провел 450-е заседание. В ходе выступления Валентик поднял проблемы сфере лесоустройства, в том числе вопрос полномочий федеральных и региональных властями и частного бизнеса.

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