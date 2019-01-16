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ЛНР: в республике достаточно зерна, чтобы не повышать цены на хлеб

Экономика

Как минимум до нового урожая

ЛНР: в республике достаточно зерна, чтобы не повышать цены на хлеб
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Пшеница

Луганск, 16 января 2019, 17:59 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) достаточно зерна, чтобы сохранить действующие цены на хлеб до нового урожая, заявил глава совета министров ЛНР Сергей Козлов, сообщает 16 января «Луганский информационный центр».

По его словам, представители республиканского правительства оценили условия, в которых содержится неснижаемый запас продовольственной пшеницы ЛНР. Условия соответствуют всем нормам, а сельскохозяйственные предприятия работают стабильно.

Козлов добавил, что власти ЛНР приложат все усилия, чтобы цены на хлеб не повышались и после того, как будет собран новый урожай.

Напомним, ранее на осеннюю посевную кампанию 2018 года сельскохозяйственные предприятия ЛНР получили 50 млн рублей в беспроцентный кредит.

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Повышение цен на хлеб
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