В 2018 году сельскохозяйственное производство в Казахстане выросло на 3,4%

Астана, , 15:55 — REGNUM По итогам 2018 года объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане составил 4,41 трлн тенге ($11,7 млрд), что на 3,4% больше, чем в 2017 году, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем выпуска животноводческой продукции вырос на 3,9%, до 2,045 трлн тенге ($5,41 млрд), растениеводства — на 3,1%, до 2,332 трлн тенге ($6,17 млрд). Объем услуг в области сельского хозяйства составил 0,9 млрд тенге ($2,4 млн), лесного хозяйства — 12,7 млрд тенге ($33,6 млрд), в рыболовстве — 7,8 млрд тенге ($20,6 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем производства мяса в Казахстане составил 270 550 тонн, что на 8% больше, чем в январе 2017 года. Производство молока выросло на 10%.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году производство мяса в Казахстане выросло на 8%