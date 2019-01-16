В Казахстане дали прогноз развития авторынка на 2019 год

Астана, , 11:45 — REGNUM В 2019 году объем продаж новых автомобилей в Казахстане может превысить 70 тыс. единиц, заявила заместитель президента ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева, сообщает 16 января агентство «КазТАГ».

По её словам, спрос на автомобили, изготовленные в Казахстане, вырос с 17% в 2015 году до 49% — в 2018 году.

В декабре 2018 года доля продаж казахстанских автомобилей превысила 55%, что стало рекордным показателем, отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году жители Казахстана потратили на покупку новых автомобилей 496,6 млрд тенге ($1,31 млрд), что на 35,8% больше, чем в 2017 году.

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