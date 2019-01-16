Нужны штрафы за обман покупателей: о молочных проверках Роспотребнадзора

Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Проблему фальсифицированной молочной продукции можно решить, только введя штрафы и для производителей, и для ретейлеров за сознательный обман покупателей, то есть за несоответствие данных реальному содержанию продукта, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 16 января, генеральный директор «Арла Фудс Россия» Михаил Ляско, комментируя итоги проверки Роспотребнадзора качества молока и сыра в пяти регионах России.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор и «Союзмолоко» провели прорверки в Санкт-Петербурге, Воронежской области, Краснодарском крае, Брянске и Хабаровске. Показатели доли фальсифицированной продукции в магазинах этих регионов «соответствуют общероссийским данным — 7−8%», отметили в ведомстве.

Нарушения, выявляемые Роспотребнадзором, заключаются в том, что на этикетке написано одно, а продукт содержит другое. Если состав указан верно, то проблемы нет. В растительных жирах ничего ужасного нет. Проблема не в жирах, а в обмане, который содержится на каждой двенадцатой упаковке.

И эта ситуация не изменится, пока не будут введены очень значительные штрафы за такой обман, причем не только для производителей, но и для ретейлеров. Они прекрасно знают, что продукт за 300 рублей не может быть сыром, а может быть только «сырным продуктом». Так и нужно указывать, и пусть люди решают сами, хотя ли они купить более дорогой сыр или более дешевый сырный продукт, — отметил Михаил Ляско.