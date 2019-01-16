Победители торгов получат 65 точек общепита в парках Москвы

Москва, , 11:11 — REGNUM Победителями городских аукционов в десяти парках Москвы будут открыты 65 заведений общественного питания. Об этом заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа.

«С победителями торговых сессий будут заключены договоры сроком на пять лет. По сути, предприниматель получает готовое рабочее место, сконструированное по бренд-буку каждого конкретного парка», — добавил Дёгтев.

На электронных торгах будет выставлено право торговли в 22 точках нестационарной торговли «Общественное питание» в парке им. Горького, представлено 16 лотов в музее-усадьбе «Коломенское», 13 лотов в парке культуры и отдыха «Фили», шесть лотов в Саду имени Баумана. По два лота будут находится в «Серебряному бору» и музее-заповеднике «Царицыно». По одному павильону расположится в парке «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», Суворовском и Воронцовском парках.

Средняя стартовая цена квадратного метра составляет 1,6 тыс. рублей. Аукционы пройдут в пять торговых сессий, последняя из которых состоится 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на электронных торгах будет разыграно право размещения автоматов с напитками на плоскостных парковках.

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