В 2018 году производство мяса в Казахстане выросло на 8%

Астана, , 07:49 — REGNUM По итогам 2018 года объем производства мяса в Казахстане составил 270 550 тонн, что на 8% больше, чем в 2017 году, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем производства молока вырос на 10%, до 535 501 тонны, муки — на 0,7%, до 4,036 млн тонн, крупы — на 15%, до 81 327 тонн. Производство сахара уменьшилось на 23,9%, до 283 134 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года производство мяса в Казахстане составило 247 882 тонны, что на 8,9% больше, чем в январе — ноябре 2017 года.

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