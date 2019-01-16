Машиностроительный завод Пензенской области взяли под наблюдение

Пенза, , 05:21 — REGNUM Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск налоговой службы и взял производителя оборудования для нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности — ООО «Бессоновский машиностроительный завод» под наблюдение до 8 июля 2019 года. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области с претензиями на сумму свыше 7,23 млн рублей подало 28 ноября 2018 года.

С 14 января 2019 года в отношении предприятия начало действовать наблюдение, которое продлится до 8 июля 2019 года. Временным управляющим завода назначен Олег Толчеев (член Ассоциации «Урало-сибирское объединение арбитражных управляющих»), сумма его вознаграждения — 30 тыс. рублей в месяц.

В реестр кредиторов были внесены претензии УФНС на сумму 7 230 955 рублей 32 копейки. Во вторую очередь попала задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование — 304 322 рубля 10 копеек, и основной долг по уплате НДФЛ — 451 129 рублей 94 копейки. В третью очередь реестра включена сумма 6 475 503 рубля 28 копеек, состоящая из основного долга — 4 519 289 рублей 89 копеек, пени — 1 933 417 рублей 38 копеек и штрафа — 22 796 рублей 1 копейка.

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области до 24 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод был создан в 2012 году по инициативе группы специалистов сферы аппаратостроения. На сегодня владельцами предприятия числятся Ирина и Николай Матвеевы, которым совместно принадлежат 90% доли, а также Сергей Медведев. Большая доля принадлежит Николаю — 50%, а Ирина владеет 40% и является директором завода. Известно, что Медведев в 2016 году совместно с Ильей Матвеевым создал ООО «Сурамаш» в селе Бессоновка. Предприятие специализируется на разработке проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению.

Отметим, 14 января 2019 года суд удовлетворил иск ООО «Сурамаш» к ООО «Бессоновский машиностроительный завод» о взыскании 921 380,06 рубля. А 28 января суд рассмотрит иск другой пензенской компании к заводу о взыскании 555 237,1 рубля.

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