Пензенский машиностроительный завод пытается обанкротить налоговая служба

Пенза, , 09:39 — REGNUM Обоснованность иска о банкротстве машиностроительного завода Пензенской области суд рассмотрит 14 января 2019 года. С соответствующим требованием к ООО «Бессоновский машиностроительный завод», которое является производителем и поставщиком емкостного, теплообменного, колонного, нефтегазового и нефтяного оборудования для нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленностей, выступило Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 17 августа 2012 года, уставный капитал — 11 тыс. рублей. Гендиректор — Ирина Матвеева, она же является совладельцем завода с долей 40%. Также в числе владельцев предприятия Николай Матвеев (доля — 50%) и Сергей Медведев (доля — 10%). Последний совместно с Ильей Николаевичем Матвеевым являются совладельцами ООО «Сурамаш», созданного в июле 2016 года в селе Бессоновка, от которого получил своё название и завод. Специализация компании «Сурамаш» — разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

Из открытых источников следует, что ООО «Бессоновский машиностроительный завод» шесть лет назад было создано «по инициативе группы специалистов с большим опытом работы в области аппаратостроения».

Иск с требованием признать ООО банкротом налоговая служба подала 28 ноября 2018 года, но из-за недочётов он был оставлено без движения. Иск в итоге был принят лишь 10 декабря.

«Установить, что при введении процедуры банкротства арбитражный управляющий подлежит утверждению из числа членов Ассоциации «Уралосибирское объединение арбитражных управляющих» (644 122, Омская область, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, оф. 1). Обязать саморегулируемую организацию представить в Арбитражный суд Пензенской области информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям статей 20, 202. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», — отмечается в определении суда.

Обоснованность претензий налоговой службы суд рассмотрит после новогодних каникул — 14 января 2019 года. Сумма претензий фискального органа не сообщается.