«Аэрофлот» прокомментировал иск, поданый против авиакомпании в США

Москва, , 00:08 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала иск, поданный против нее в США на $3,6 млн. Соответствующее заявление сделал сегодня, 15 января, заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Напомним, что в США, некие Дмитрия, Светлана и Александр Бандурины подали иск к «Аэрофлоту» и финской авиакомпании Finair иск на $3,6 млн за то, что они опоздали на рейс и вынуждены были покупать новые билеты.

По заверениям истцов, они прибыли в аэропорт «Шереметьево» за два часа до вылета их рейса из Москвы в Хельсинки. Иже из столицы Финляндии они должны были лететь в Чикаго (США). Однако этих двух часов им не хватило, что сесть на самолет. Опоздавшие во всем винят длинные очереди на регистрацию багажа, паспортный контроль и слишком большой аэропорт (пассажиры слишком долго добирались до нужного выхода).

В «Аэрофлоте» заявили, что сейчас изучают исковые требования пассажиров и проводят внутреннюю проверку. При этом Александр уже заявил, что данный иск в компании расценивают как давление на авиаперевозчика.

«Считаем, что размер требований и характер обвинений можно расценивать как попытку оказать давление на авиакомпанию, в том числе с привлечением средств массовой информации, с целью дальнейшего заключения мирового соглашения на выгодных для себя условиях», — сказал Александров.