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Инфляция в Аргентине за 2018 год составила 47,6%

Экономика

Уровень инфляции в Аргентине является одним из самых высоких в мире

Буэнос-Айрес, 15 января 2019, 23:19 — REGNUM  Государственное статистическое агентство Аргентины опубликовало данные о годовом уровне инфляции в стране, 15 января передает агентство Associated Press.

Согласно подсчетам правительственного агентства, в 2018 году инфляция в Аргентине составила 47,6%. Уровень инфляции в Аргентине является одним из самых высоких в мире.

Аргентина при президенте Маурисио Макри переживает тяжелый экономический кризис. Правительство надеется вывести страну из рецессии благодаря кредитам МВФ.

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Экономический кризис в странах Латинской Америки
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