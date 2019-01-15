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На компанию Korea Western Power наложили штраф за многочисленные нарушения

Экономика

В общей сложности было выявлено 1029 нарушений

Сеул, 15 января 2019, 19:56 — REGNUM  Министерство труда Республики Корея обнаружила 1029 нарушений во время специальной проверки на ТЭС в г. Тхэан, на которой погиб один из сотрудников, сообщает YTN.

15 января Министерство труда Республики Корея опубликовало результаты проверки, которая началась 17 декабря прошлого года. В результате проверки был проверены не только Тхэанская ТЭС, но и 18 субподрядчиков.

Во время проверки на объектах Korea Western Power было обнаружено 865 нарушений, еще 164 были обнаружены у субподрядчиков. Кроме этого в отношении 685 нарушений компании и 43 нарушений компаний партнеров было возбуждено уголовное дело.

Кроме этого Korea Western Power наложили штраф в размере 371,9 млн вон (~$322,666). В общей сложности компании — субподрядчики и Korea Western Power должны будут выплатить 667 млн вон (~$596,635).

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