Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Потребители США установили рекорд по онлайн-покупкам в праздники 2018 года — американцы потратили на покупки онлайн в праздники $126 млрд, 15 января передает агентство Reuters.

По информации Adobe Analytics, основанных на измерении транзакций 80% крупнейших интернет-магазинов США, рост онлайн-продаж в праздничные дни 2018 года по сравнению с 2017 годом составил 16,5%.

Кроме Нового года и Рождества крупнейшими датами совершения онлайн-покупок в США стали День благодарения, а также «черная пятница» и «киберпонедельник» — дни до и после Дня благодарения.

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