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Путин: Власть должна помочь бизнесу, работающему на благо общества

Экономика

Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

Москва, 15 января 2019, 17:02 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти должны оказать поддержку предпринимателям, которые участвуют в сохранении исторического наследия и благоустройства. Об этом глава государства высказался сегодня, 15 января, на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

По словам президента, государство должно разработать меры поддержки для бизнеса, который участвует в социально значимых проектах. речь идет о широком спектре проектов. Это и деятельность по сохранению исторического наследия, благоустройство. Таким предпринимателям необходимо оказывать всяческое содействие. Также необходимо расширять возможности для деятельности негосударственных организаций в сфере дошкольного образования.

«Необходимо обязательно продолжить эту работу, сформировать эффективную правовую базу паллиативной помощи», — подчеркнул президент России.

Это и организация временного ухода за тяжелобольными людьми, за пожилыми людьми. нужно расширять возможности для деятельности негосударственных организаций в сфере дошкольного, дополнительного образования и детского отдыха.

«По всем направлениям, о которых сегодня мы говорим, нужно обобщать и активно распространять лучшие практики и подходы. Они у нас есть, их нужно только тиражировать», — сказал российский лидер.

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