Переработка мусора за рубежом вряд ли поработает на Россию: мнение

Екатеринбург, , 16:52 — REGNUM Заявление министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина о готовности продавать российский мусор за рубеж, в частности, для начала в Швецию, красноречиво говорит о том, как на самом деле российские власти видят мусорную реформу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров.

«Смысл такого видения в том, чтобы собрать за счёт граждан, пакетировать и продавать, зарабатывая деньги для Отечества. Одновременно, видимо, последуют рапорты о наращивании несырьевого экспорта. То есть, мусор будет очередным экспортным товаром, а ценное извлекать его будет все та же Европа, зарабатывающая на отсутствии у россиян не только соответствующих технологий, но и всякого желания такие технологии развивать», — констатировал доцент.

«Налаживание переработки мусора за рубежом — это очень прогрессивно, но вряд ли поработает на Отечество, ибо давать на него будут копейки, а получать кроны, евро и доллары», — подчеркнул Валерий Амиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о возможности экспортировать отходы в Швецию Дмитрий Кобылкин сделал 14 января на пресс-конференции. Предположительно, мусор будут вывозить в брикетах по железной дороге с полигона, расположенного в Архангельской области.