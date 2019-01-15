В Таджикистане за год провели 114 операций по пересадке органов

Душанбе, , 16:25 — REGNUM За 2018 год в Таджикистане в Национальном научном центре по трансплантации человеческих органов и тканей было проведено 114 операций по пересадке органов. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр министерства здравоохранения страны.

В частности, 104 пациентам были пересажены почки, и десяти — ткани печени.

В минздраве также подчеркивают, что за семь лет работы Центра, было проведено также 77 операций иностранцам, в том числе 27 гражданам Азербайджана, 21 гражданину Киргизии, 16 гражданам Израиля и другим. Кроме того, отмечается, что на базе Центра проводят операции по пересадке костного мозга, всего за годы работы проведено 7 таких операций.

Однако в сообщении не приведена статистика результатов проведенных операций.

Напомним, что закон «О трансплантации органов и тканей человека» в Таджикистане был принят в 2007 году. Национальный научный центр по трансплантации человеческих органов и тканей начал свою деятельность в мае 2011 года.