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В Таджикистане за год провели 114 операций по пересадке органов

Экономика

В подавляющем большинстве случаев была пересажена почка

Душанбе, 15 января 2019, 16:25 — REGNUM  За 2018 год в Таджикистане в Национальном научном центре по трансплантации человеческих органов и тканей было проведено 114 операций по пересадке органов. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр министерства здравоохранения страны.

В частности, 104 пациентам были пересажены почки, и десяти — ткани печени.

В минздраве также подчеркивают, что за семь лет работы Центра, было проведено также 77 операций иностранцам, в том числе 27 гражданам Азербайджана, 21 гражданину Киргизии, 16 гражданам Израиля и другим. Кроме того, отмечается, что на базе Центра проводят операции по пересадке костного мозга, всего за годы работы проведено 7 таких операций.

Однако в сообщении не приведена статистика результатов проведенных операций.

Напомним, что закон «О трансплантации органов и тканей человека» в Таджикистане был принят в 2007 году. Национальный научный центр по трансплантации человеческих органов и тканей начал свою деятельность в мае 2011 года.

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Медицина Туркестана
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