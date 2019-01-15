Смешная сумма: о введении налога на выезд за границу

Москва, , 14:49 — REGNUM Инициатива введения налога на выезд из страны уже вызвала шквал негодования в интернете, однако на самом деле сумма предлагаемого налога смешная — всего 500 рублей. Да и за границу едут не самые бедные люди, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

«В принципе, загранпоездки — это, конечно, не предмет роскоши, скорее блажь, от которой можно отказаться. Говорить о том, что это позволит стимулировать внутренний туризм, не стоит: слишком маленькая сумма налога», — отметил эксперт.

В России внутренний туризм активно стимулирует ЦБ РФ и Министерство финансов, покупая доллары и ослабляя рубль. Именно девальвация 2014 года заставила российских граждан отказаться от заграницы в пользу поездок по России.

«Ориентируясь на $50 за баррель, можно сделать вывод, что долларовые зарплаты жителей России в долгосрочном плане останутся без изменений. При этом правительство обещает, что граждане будут жить как сейчас или чуть лучше.

В конце концов, не всем отдыхать на Мальдивах, можно хорошо отдыхать и в России. Правительство это, вероятно, устраивает, вопрос только в том, устраивает ли это большинство российских граждан», — высказал свое мнение Разуваев.

Как сообщает ИА REGNUM, Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд при пересечении государственной границы в размере 500 рублей.

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