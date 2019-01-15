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Предложивших «налог на выезд из России» обвинили в отсутствии патриотизма

Экономика

Дискредитация патриотизма

Предложивших «налог на выезд из России» обвинили в отсутствии патриотизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 15 января 2019, 13:01 — REGNUM  Идея обложить граждан РФ дополнительным налогом на выезд за пределы страны мало скажется на финансировании туристической отрасли и развитии соответствующей инфраструктуры, но может дискредитировать саму идею патриотизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» ранее выступила с идеей обложить граждан РФ и иностранцев, пересекающих границу РФ, дополнительным налогом в 500 рублей. По их расчетам, это может принести порядка 35 млрд рублей, которые можно было бы направить на финансирование туристической отрасли и развитие туристской инфраструктуры. С соответствующим обращением члены ассоциации обратились к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе Ростуризма Олегу Сафонову.

«Такие меры как раз-таки способны дискредитировать идеи патриотизма. Это похоже на курортный сбор — когда его ввели, толку от него оказалось мало, а вреда много», — отметил Емельянов.

По его словам, в федеральном бюджете РФ сегодня достаточно средств для того, чтобы должным образом финансировать отрасль туризма и развитие туристской инфраструктуры.

«Я думаю, что предложение ассоциации неудачное. Нам надо просто использовать имеющиеся бюджетные возможности для того, чтобы развивать туристическую инфраструктуру. Надо грамотно распорядиться теми деньгами, которые в бюджете есть, а не вводить новые сборы или новые налоги на граждан», — уверен Емельянов.

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