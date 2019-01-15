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Крымчанам обещают не поднимать тарифы на мусор

Экономика

Цены должны остаться на уровне 2018 года, операторов поддержат из бюджета

Симферополь, 15 января 2019, 12:49 — REGNUM  Возможность повышения тарифов на вывоз мусора в Республике Крым исключена. Об этом 15 января на выездном совещании заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Тарифы остаются в рамках 2018 года, никаких изменений не будет. По итогам первого полугодия с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами оценим экономическую эффективность. Если будут ещё какие-то вопросы, связанные с тем, что тариф экономически не обоснован, будет подниматься вопрос о поддержке, в том числе из республиканского бюджета, для компенсации разницы», — заявил Аксёнов.

По его мнению, операторы могут спокойно и эффективно работать в рамках нынешних тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма обещали направить 40 миллионов рублей на решение проблем с уборкой мусора в Феодосии и покупку новой спецтехники.

Читайте ранее в этом сюжете: Феодосии пообещали 40 миллионов рублей для борьбы с мусором

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