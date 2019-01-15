Живут в мире больших цифр без связи с реальностью: о Силуанове и пенсиях

Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Министры живут в мире очень больших цифр и, похоже, потеряли связь с реальность, которую эти цифры должны описывать, для решения этой проблемы нужно использовать механизмы обратной связи, сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 15 января, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя заявления Антона Силуанова об общественной реакции на пенсионную реформу.

Ранее первый вице-премьер в интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что самым сложным моментом в работе правительства в 2018 году была пенсионная реформа и ее общественное обсуждение. По словам Силуанова, он «не рассчитывал» и «не думал», что обсуждение этой темы будет проходить так сложно.

Такое заявление свидетельствует либо о «честности» вице-премьера, либо о его представлениях о реальности. Либо он лукавит, либо, если он действительно не ожидал такой реакции граждан, то его представления о реальности, которой он пытается управлять, неадекватны.

Есть ощущение, что, живя в мире глобальных данных и больших цифр, они потеряли связь с реальностью, которую все эти большие цифры должны описывать.

Кроме того, те данные, которыми пользуются в правительстве, неясно как собираются. Если они ориентируются на данные Росстата, то они обладают лишь частью информации.

Дело тут не в экономике, а в системе представлений о том, что такое экономика и как ею управлять. Чтобы эти представления были адекватны реальности, нужно использовать механизмы обратной связи, заказывать и проводить серьезные исследования в социальной сфере. Такие возможности есть, но у министров нет привычки видеть то, чего они видеть не хотят, — отметила Елена Кудрявцева.