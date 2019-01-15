В 2019 году официальная безработица в РФ вырастет на 27% – Олег Шеин

Москва, , 11:35 — REGNUM Число официальных безработных в РФ невелико, так как из-за маленького размера пособия по безработице нетрудоустроенные граждане предпочитают не вставать на учёт в органах занятости, полагает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные пресс-службы Минтруда РФ о том, что количество безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, за 2018 год сократилось на 9,8%.

«Эти цифры вызывают доверие, — сказал Шеин. — Во-первых, число зарегистрированных безработных в РФ невелико. В России максимальное месячное пособие по безработице составляет 4,5 тыс. рублей. Оно очень недолго выплачивается, а потом идёт переход на оплату в размере 850 рублей в месяц. И по понятным причинам ввиду символичности этой цифры огромная масса людей предпочитает в качестве безработных не регистрироваться».

Во-вторых, как отметил Шеин, в прошлом — 2018 году — работала позитивная, с точки зрения рынка труда, для страны ситуация, когда количество приходящей на рынок труда молодёжи было намного меньше, чем количество людей, которые выходят на пенсию.

«На пенсию в год уходит около 2 млн человек, — сказал Шеин. — Количество молодёжи, которое в прошлом году пришло на рынок труда, было 1 млн 200 тыс. Эта ситуация влекла за собой смягчение ситуации на рынке занятости. В этом году ситуация, очевидно, качественно изменится. В ближайшие несколько лет количество молодёжи на рынок труда будет прибывать, но в ситуации, когда 2 млн человек на пенсию не выйдут, Минтруд РФ прогнозирует рост официальной безработицы в 2019 году на 27%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, количество безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, за 2018 год сократилось на 9,8%. По состоянию на 9 января 2019 года в стране было официально зарегистрировано 694,5 тысячи безработных, тогда как годом ранее их число составляло 770,3 тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число безработных в России за год сократилось почти на 10%